Щеглов Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1850 ст.
Жена: Щеглова Ольга Петровна
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
городовой врач - из записи о браке 1850 г.
Смерть
Неизвестно