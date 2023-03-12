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Щеглов Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1850 ст.

Жена: Щеглова Ольга Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
городовой врач - из записи о браке 1850 г.
Смерть
Неизвестно
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