Гилева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1951

Сын: Гилев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Гилев Василий

Развод
Неизвестно

Муж: Гилев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Павел

Отец ребёнка: Гилев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилев Василий

Смерть
Неизвестно
ст. Харенки Свердловская обл.
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