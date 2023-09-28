Гилев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гилев Павел Иванович

Мать: Гилева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
11.11.1951

Сын: Гилев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Гилева Галина

Развод
Неизвестно

Жена: Гилева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Павел

Мать ребёнка: Гилева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гилева Галина

Смерть
Неизвестно
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