Гилев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гилев Павел Иванович
Мать: Гилева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
11.11.1951
Мать ребёнка: Гилева Галина
Развод
Неизвестно
Жена: Гилева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилев Павел
Мать ребёнка: Гилева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гилева Галина
Смерть
Неизвестно