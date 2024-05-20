Дружкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружкин Михаил Иванович

Дружкин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1902

Дата смерти

23.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1902

Отец: Дружкин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружкина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
07.06.1927

Сын: Дружкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Дружкина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
10.05.1929

Сын: Дружкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Дружкина Евдокия Матвеевна

Смерть
23.08.1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.