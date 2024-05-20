Дружкин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1902
Дата смерти23.08.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1902
Отец: Дружкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1927
Мать ребёнка: Дружкина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
10.05.1929
Сын: Дружкин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Дружкина Евдокия Матвеевна
Смерть
23.08.1980