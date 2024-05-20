Дружкина Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1904
Дата смерти11.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1927
Отец ребёнка: Дружкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1929
Сын: Дружкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Дружкин Михаил Иванович
Смерть
11.04.1988