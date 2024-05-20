Дружкина Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружкина Евдокия Матвеевна

Дружкина Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1904

Дата смерти

11.04.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.06.1927

Сын: Дружкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Дружкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1929

Сын: Дружкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Дружкин Михаил Иванович

Смерть
11.04.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.