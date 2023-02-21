Клипперт (Шадрина) Людмила Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт (Шадрина) Людмила Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадрин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Клипперт Яков Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипперт Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Клипперт Яков Яковлевич

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