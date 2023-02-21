Кочеткова (Клипперт) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Клипперт) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клипперт Яков Яковлевич

Мать: Клипперт Людмила Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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