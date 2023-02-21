Кочеткова (Клипперт) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: Клипперт Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Людмила Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: не указан