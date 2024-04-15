Акулина Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Родион Лукич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Баяндин Назар Родионович

Отец ребёнка: Баяндин Родион Лукич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Баяндина Аника Родионовна

Отец ребёнка: Баяндин Родион Лукич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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