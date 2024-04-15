Акулина Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баяндин Родион Лукич
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Баяндин Родион Лукич
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Баяндина Аника Родионовна
Отец ребёнка: Баяндин Родион Лукич
Смерть
Неизвестно