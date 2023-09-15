Масленникова (Масленникова) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.07.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1956
Отец: Масленников Михаил
Отец: ? Масленников.
Рождение ребёнка
18.04.1983
Дочь: Просянникова Лариса
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1989
Муж: Рогозников Павел
Рождение ребёнка
?.01.1991
Сын: Рогозников Александр Павлович
Отец ребёнка: Рогозников Павел
В ДЖ Курдиков 1990
Место жительства
Неизвестно