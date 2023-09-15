Масленникова (Масленникова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Масленникова) Наталья Михайловна

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

01.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1956

Отец: Масленников Михаил

Мать: Масленникова Людмила Михайловна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Отец: ? Масленников.
Рождение ребёнка
18.04.1983

Дочь: Просянникова Лариса

Отец ребёнка: не указан

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
1989

Муж: Рогозников Павел

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.01.1991

Сын: Рогозников Александр Павлович

Отец ребёнка: Рогозников Павел

Липецк, город Липецк, Липецкая область
В ДЖ Курдиков 1990
Место жительства
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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