Демидова (Оястенмяки) Райна Инкери
Место рождения
Дата рождения14.03.1911
Дата смерти10.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911
Бракосочетание
С 25.10.1935 по 13.11.1953
Рождение ребёнка
23.04.1936
Сын: Демидов Ирью Онни Йоханнес
Отец ребёнка: Таммипуу Александр Александрович
Смерть
10.01.2007
Место погребения: Hietaniemen hautausmaa, Helsinki, Uusimaa, Finland