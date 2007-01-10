Демидова (Оястенмяки) Райна Инкери — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Оястенмяки) Райна Инкери

Место рождения

Хельсинки

Дата рождения

14.03.1911

Дата смерти

10.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 25.10.1935 по 13.11.1953

Муж: Таммипуу Александр Александрович

Рождение ребёнка
23.04.1936

Сын: Демидов Ирью Онни Йоханнес

Отец ребёнка: Таммипуу Александр Александрович

Смерть
10.01.2007
Место погребения: Hietaniemen hautausmaa, Helsinki, Uusimaa, Finland
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