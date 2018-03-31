Демидов (Таммипуу) Ирью Онни Йоханнес — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов (Таммипуу) Ирью Онни Йоханнес

Место рождения

Хельсинки

Дата рождения

23.04.1936

Дата смерти

31.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1936

Отец: Таммипуу Александр Александрович

Мать: Демидова Райна Инкери

Рождение ребёнка
1976

Сын: Демидов Николай Александр Поль

Мать ребёнка: Демидова Анита Мария

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Демидова Наталья Анни Мари

Мать ребёнка: Демидова Анита Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Анита Мария

Смерть
31.03.2018
Место погребения: Hietaniemen hautausmaa, Helsinki, Uusimaa, Finland
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