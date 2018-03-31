Демидов (Таммипуу) Ирью Онни Йоханнес
Место рождения
Дата рождения23.04.1936
Дата смерти31.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1936
Рождение ребёнка
1976
Сын: Демидов Николай Александр Поль
Мать ребёнка: Демидова Анита Мария
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Демидова Наталья Анни Мари
Мать ребёнка: Демидова Анита Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Анита Мария
Смерть
31.03.2018
Место погребения: Hietaniemen hautausmaa, Helsinki, Uusimaa, Finland