Бахметев (Бахметьев) Иван Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахметев (Бахметьев) Иван Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахметев Аркадий Иванович

Мать: Бахметева Мария Иоганновна

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