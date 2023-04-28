Любимова (Тюрина) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимова (Тюрина) Мария Иосифовна

Любимова (Тюрина) Мария Иосифовна

avatar

Место рождения

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюрин Осип (Иосиф) Алексеевич

Мать: Тюрина Татьяна Тимофеевна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.

Дочь: Куликова Наталия Ильинична

Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.

Сын: Любимов Александр Ильич

Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.02.1892 ст.

Сын: Любимов Алексей Ильич

Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.05.1894 ст.

Сын: Любимов Яков Ильич

Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.01.1896 ст.

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.07.1897 ст.

Дочь: Кноблох Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.

Дочь: Любимова Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.02.1901 ст.

Дочь: Любимова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.

Сын: Любимов Николай Ильич

Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Дочь: Хлебникова Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Во время получения паспорта была допущена ошибка и поставлена дата рождения 06.11.1906г
Рождение ребёнка
28.11.1905 ст.

Сын: Любимов Николай Ильич

Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
29.11.1912 ст.

Сын: Любимов Константин Ильич

Отец ребёнка: не указан

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Илья Михайлович

Смерть
Неизвестно
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close