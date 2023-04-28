Любимова (Тюрина) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.
Дочь: Куликова Наталия Ильинична
Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.
Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1892 ст.
Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
08.05.1894 ст.
Сын: Любимов Яков Ильич
Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1896 ст.
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1897 ст.
Дочь: Кноблох Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.
Дочь: Любимова Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1901 ст.
Дочь: Любимова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.
Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Дочь: Хлебникова Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович
Во время получения паспорта была допущена ошибка и поставлена дата рождения 06.11.1906г
Рождение ребёнка
28.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Любимов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.1912 ст.
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно