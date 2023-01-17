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Любимов Илья Михайлович

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Место рождения

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1859 ст.

Дата смерти

13.02.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.

Отец: Любимов Михаил Семенович

Мать: не указана

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.

Дочь: Куликова Наталия Ильинична

Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.

Сын: Любимов Александр Ильич

Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.02.1892 ст.

Сын: Любимов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.05.1894 ст.

Сын: Любимов Яков Ильич

Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.01.1896 ст.

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.07.1897 ст.

Дочь: Кноблох Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.

Дочь: Любимова Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.02.1901 ст.

Дочь: Любимова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.

Сын: Любимов Николай Ильич

Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Дочь: Хлебникова Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Во время получения паспорта была допущена ошибка и поставлена дата рождения 06.11.1906г
Рождение ребёнка
28.11.1905 ст.

Сын: Любимов Николай Ильич

Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Мария Иосифовна

Смерть
13.02.1906 ст.
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
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