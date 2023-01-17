Любимов Илья Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1859 ст.
Дата смерти13.02.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1859 ст.
Отец: Любимов Михаил Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.
Дочь: Куликова Наталия Ильинична
Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.
Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
01.02.1892 ст.
Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
08.05.1894 ст.
Сын: Любимов Яков Ильич
Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
27.01.1896 ст.
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
06.07.1897 ст.
Дочь: Кноблох Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.
Дочь: Любимова Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
05.02.1901 ст.
Дочь: Любимова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.
Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Дочь: Хлебникова Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна
Во время получения паспорта была допущена ошибка и поставлена дата рождения 06.11.1906г
Рождение ребёнка
28.11.1905 ст.
Мать ребёнка: Любимова Мария Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Мария Иосифовна
Смерть
13.02.1906 ст.