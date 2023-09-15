Трубецкая (Белосельская-Белозерская) Елизавета Эсперовна
Место рождения
Дата рождения20.11.1834
Дата смерти30.03.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1834
Работа или профессия
1850
Место работы: Высочайший Двор Юная Елизавета Эсперовна была принята фрейлиной великой княгини Марии Александровны.
Бракосочетание
1851
Место жительства
1852
Петр Никитич приобрёл для жены усадьбу, расположенную в деревне Дылицы. Усадьба получила более благозвучное название Елизаветино, в честь императрицы Елизаветы Петровны, когда-то бывавшей в ней. Княги... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Демидова Елена Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич
Титул: княжна.
Место жительства
1855
Во время Второй империи (1852-1870) княгиня Трубецкая жила с семьей в Париже, где держала салон. По словам современника: "Маленького роста, блондинка, не красавица, но хорошо сложенная, похожая на мар... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Охотникова Александра Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич
(1857—1949), супруга шталмейстера Владимира Николаевича Охотникова (1847—1917), который унаследовал Елизаветино
Место жительства
08.11.1861
Через свою прабабку, Екатерину Ивановну, Елизавета Эсперовна была одной из наследниц богатейшего купца Ивана Мясникова. После смерти бабушки Анны Григорьевны к наследникам перешли чугуноплавиленные и ... Показать все
Место жительства
1862
Неофициальная агентка русской дипломатии в Париже, посредница в налаживании русско-французских отношений.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Трубецкая Мария Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич
1870 – год рождения указан в источнике: Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Российское зарубежье во Франции (1919 - 2000). Биографический словарь в трёх томах. 1872 – год рождения указан в источнике: Пч... Показать все
Место жительства
1870
Жила в своем петербургском особняке на Сергиевской (теперь ул. Чайковского). Княгиня по словам П. В. Долгорукова была «крошечная ростом, но исполин честолюбием», держала салон, который посещали многие... Показать все
Место жительства
1874
Непомерные траты княгини привели к тому, что Трубецкие были вынуждены сдавать в наём особняк на Сергиевской (теперь ул. Чайковского), перестроенный и обновлённый модным архитектором Гаральдом Боссе. В... Показать все
Место жительства
1877
Князь Трубецкой ослеп.
Место жительства
1880
После смерти мужа Елизавета Эсперовна стала больше проводить времени за границей, жила во Франции, где держала политический салон.
Работа или профессия
1891
Москва, город федерального значения Москва
Елизавета Эсперовна занималась музыкой и литературным трудом. В Москве издана книга Елизаветы Эсперовны Трубецкой «Сказание о роде князей Трубецких», представлявшая собой поколенную роспись и краткие ... Показать все
Место жительства
После 1892
В старости Елизавета Эсперовна больше времени проводила в своём имении. Княгиня в хозяйстве ничего не понимала и не желала понимать. Управляющие менялись часто и, набив карманы, безнаказанно уходили. ... Показать все
Место жительства
?.10.1906
Здоровье княгини ухудшалось, и она уже не смогла отправиться за границу. В Санкт-Петербурге родные сняли для неё квартиру.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.03.1907
Похоронена во Владимирской церкви в усадьбе Елизаветино в фамильном склепе рядом с мужем и детьми.