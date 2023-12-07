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Дауркина Акулина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дауркин Родион Константинович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Дауркина) Анна Родионовна

Отец ребёнка: Дауркин Родион Константинович

Рождение ребёнка
20.04.1851

Дочь: (Дауркина) Александра Родионовна

Отец ребёнка: Дауркин Родион Константинович

Рождение ребёнка
20.12.1852

Сын: Дауркин Василий Родионович

Отец ребёнка: Дауркин Родион Константинович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Дауркина) Елизавета Родионовна

Отец ребёнка: Дауркин Родион Константинович

Смерть
Неизвестно

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