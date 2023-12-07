Дауркина Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Дауркина) Анна Родионовна
Отец ребёнка: Дауркин Родион Константинович
Рождение ребёнка
20.04.1851
Дочь: (Дауркина) Александра Родионовна
Отец ребёнка: Дауркин Родион Константинович
Рождение ребёнка
20.12.1852
Сын: Дауркин Василий Родионович
Отец ребёнка: Дауркин Родион Константинович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Дауркина) Елизавета Родионовна
Отец ребёнка: Дауркин Родион Константинович
Смерть
Неизвестно