Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1940
Отец ребёнка: Ионов Федор Федорович
Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина
Отец ребёнка: Ионов Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ионов Владимир
Отец ребёнка: Ионов Федор Федорович
Смерть
Неизвестно