Ионов Игорь Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Игорь Федорович

Место рождения

Russia

Дата рождения

11.11.1940

Дата смерти

29.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1940

Отец: Ионов Федор Федорович

Мать: Мария

Russia
Рождение ребёнка
30.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.10.1966

Сын: Ионов Александр Игоревич

Мать ребёнка: Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.06.2007
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