Ионов Игорь Федорович
Место рожденияRussia
Дата рождения11.11.1940
Дата смерти29.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1940
Отец: Ионов Федор Федорович
Мать: Мария
Russia
Рождение ребёнка
30.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.10.1966
Мать ребёнка: Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.2007