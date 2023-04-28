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Русал Георгий Григорьевич

Место рождения

Болгарка, Алгинский район, Актюбинская область

Дата рождения

27.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1941

Отец: Русал Григорий Михайлович

Мать: Русал Матрена Дмитриевна

Болгарка, Алгинский район, Актюбинская область
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