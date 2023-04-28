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Русал Георгий Григорьевич
Русал Георгий Григорьевич
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Место рождения
Болгарка
, Алгинский район, Актюбинская область
Дата рождения
27.10.1941
Пол
Мужской
Отец
Русал Григорий Михайлович
1889 г.р.
Мать
Русал (Дмитров) Матрена Дмитриевна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1941
Отец:
Русал Григорий Михайлович
Мать:
Русал Матрена Дмитриевна
Болгарка
, Алгинский район, Актюбинская область
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