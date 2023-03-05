Рыжова Анфиса Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1911 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Николай Александрович
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно