Рыжова Анфиса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Анфиса Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1891 г.р.

Дети

Вычислено 1911 г.р.

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1911 ст.

Сын: Рыжов Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Александрович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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