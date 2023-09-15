Скляр. 25.04.1848 (Вовна) Софья Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Макарченко С 30.01.1872 Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович
Рождение ребёнка
31.01.1851
Сын: Скляр Иван Ильич
Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович
Рождение ребёнка
12.06.1853
Сын: Скляр Тихон Ильич
Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Скляр Михаил Ильич
Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович
Рождение ребёнка
19.05.1857
Сын: Скляр Алексей Ильич
Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович
Рождение ребёнка
12.03.1863
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович
Смерть
Неизвестно