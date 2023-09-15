Скляр. 25.04.1848 (Вовна) Софья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляр. 25.04.1848 (Вовна) Софья Ефимовна

Место рождения

Хмелев, Сумська область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
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Рождение
Около 1823

Отец: Вовна ?

Мать: не указана

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Макарченко С 30.01.1872 Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
31.01.1851

Сын: Скляр Иван Ильич

Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
12.06.1853

Сын: Скляр Тихон Ильич

Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Скляр Михаил Ильич

Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
19.05.1857

Сын: Скляр Алексей Ильич

Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
12.03.1863

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Скляр Илья Максимович

Хмелев, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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