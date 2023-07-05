Зырко Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1994
Дочь: Фролова Виктория Павловна
Мать ребёнка: Зырко Галина Алексеевна
Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зырко Галина Алексеевна