Зырко Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырко Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1994

Дочь: Фролова Виктория Павловна

Мать ребёнка: Зырко Галина Алексеевна

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырко Галина Алексеевна