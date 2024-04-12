Фролова (Зырко) Виктория Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Зырко) Виктория Павловна

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Место рождения

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1994

Отец: Зырко Павел Степанович

Мать: Зырко Галина Алексеевна

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.2020

Сын: Фролов Марк Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.2022

Дочь: Фролова Валерия Александровна

Отец ребёнка: Фролов Александр

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Александр

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