Фролова (Зырко) Виктория Павловна
Место рождения
Дата рождения26.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1994
Отец: Зырко Павел Степанович
Мать: Зырко Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.09.2020
Сын: Фролов Марк Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр
Рождение ребёнка
08.12.2022
Дочь: Фролова Валерия Александровна
Отец ребёнка: Фролов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Александр