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Павлов Федор Григорьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

23.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1913

Жена: Павлова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
21.03.1918

Сын: Павлов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Павлова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
03.01.1921

Дочь: Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Павлова Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Мария Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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