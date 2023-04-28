Павлов Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1913
Рождение ребёнка
21.03.1918
Мать ребёнка: Павлова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
03.01.1921
Дочь: Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Павлова Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно