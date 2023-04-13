Павлова Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1918
Отец ребёнка: Павлов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
03.01.1921
Дочь: Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Павлов Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно