Павлова Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1918

Сын: Павлов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Павлов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1921

Дочь: Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Павлов Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Федор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно