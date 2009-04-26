Высокова (Анфёрова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высокова (Анфёрова) Ефросинья

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Место рождения

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

25.09.1919

Дата смерти

26.04.2009

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Муж

1903 г.р.
Около 1912 г.р.

Дети

1940 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1919

Отец: Анфёров Исак

Мать: Анфёрова Анна

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1940

Дочь: Килина Евдокия

Отец ребёнка: Смирнов Кирилл

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.06.1941

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Смирнов Кирилл

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высоков Андрей

Бракосочетание
10.01.1955

Муж: Высоков Андрей

Фоки, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Кирилл

Смерть
26.04.2009
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
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