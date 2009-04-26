Высокова (Анфёрова) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения25.09.1919
Дата смерти26.04.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1919
Отец: Анфёров Исак
Мать: Анфёрова Анна
Рождение ребёнка
08.03.1940
Дочь: Килина Евдокия
Отец ребёнка: Смирнов Кирилл
Рождение ребёнка
19.06.1941
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Смирнов Кирилл
Рождение ребёнка
23.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Высоков Андрей
Бракосочетание
10.01.1955
Муж: Высоков Андрей
Фоки, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Кирилл
Смерть
26.04.2009
Похороны
Неизвестно