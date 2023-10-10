Смирнов Кирилл
Место рождения
Дата рожденияОколо 12.10.1912
Дата смертиОколо ?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.10.1912
Отец: Смирнов Константин
Мать: Смирнова Марфа
Работа или профессия
С 25.07.1932 по 11.02.1934
Дежурный машинист | уволен в связи с призывом РККА, справка от 2.02.1934 №125
Работа или профессия
С 14.01.1937 по 27.02.1938
Слесарь | переведен в пож.охрану, справка от 3.03.1938г. №3
Работа или профессия
С 18.09.1938 по 28.06.1941
Машинист | выбыл с должности в связи взятия в РККА
Работа или профессия
С 29.07.1939
Премирован за хорошую работу и уходу за маш. | приказ №113 от 29.7.1939
Образование
С 01.08.1939 по 28.08.1939
"Трансэнергокадры" Свердловское отделение
Машинист по обслуживанию локомотивных мощностей до 75 л.с. | отлично усвоил знания, заключение комиссии от 29.08, ведомость №72
Рождение ребёнка
08.03.1940
Дочь: Килина Евдокия
Мать ребёнка: Высокова Ефросинья
Рождение ребёнка
19.06.1941
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Высокова Ефросинья
Работа или профессия
С 30.06.1941
Призыв в ряды красной армии | призван Куединским РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высокова Ефросинья
Образование
Неизвестно
школа
начальное
Смерть
Около ?.11.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Пропал безвести