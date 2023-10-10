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Смирнов Кирилл

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Место рождения

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 12.10.1912

Дата смерти

Около ?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.10.1912

Отец: Смирнов Константин

Мать: Смирнова Марфа

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
С 25.07.1932 по 11.02.1934
Вильгурт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Дежурный машинист | уволен в связи с призывом РККА, справка от 2.02.1934 №125
Работа или профессия
С 14.01.1937 по 27.02.1938
Вильгурт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Слесарь | переведен в пож.охрану, справка от 3.03.1938г. №3
Работа или профессия
С 18.09.1938 по 28.06.1941
Вильгурт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Машинист | выбыл с должности в связи взятия в РККА
Работа или профессия
С 29.07.1939
Вильгурт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Премирован за хорошую работу и уходу за маш. | приказ №113 от 29.7.1939
Образование
С 01.08.1939 по 28.08.1939
"Трансэнергокадры" Свердловское отделение
Машинист по обслуживанию локомотивных мощностей до 75 л.с. | отлично усвоил знания, заключение комиссии от 29.08, ведомость №72
Рождение ребёнка
08.03.1940

Дочь: Килина Евдокия

Мать ребёнка: Высокова Ефросинья

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.06.1941

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Высокова Ефросинья

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
С 30.06.1941
Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Призыв в ряды красной армии | призван Куединским РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высокова Ефросинья

Образование
Неизвестно
школа
начальное
Смерть
Около ?.11.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Пропал безвести
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