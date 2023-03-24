КУРБАТОВА (брак от 19.12.1931) (МАСЛОВСКАЯ) АННА
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1911
Дата смерти26.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1911
Отец: Масловский АНТОН
Мать: Масловская ТАТЬЯНА
Рождение ребёнка
20.08.1932
Сын: Курбатов ЮРИЙ
Отец ребёнка: Курбатов НИКОЛАЙ
Г.КОЛОМНА
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курбатов НИКОЛАЙ
Смерть
26.01.1942
Коломна
Причина смерти: эпилептический статус
Похороны
Неизвестно
Коломна Петропавловское кладбище