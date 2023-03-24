КУРБАТОВА (брак от 19.12.1931) (МАСЛОВСКАЯ) АННА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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КУРБАТОВА (брак от 19.12.1931) (МАСЛОВСКАЯ) АННА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1911

Дата смерти

26.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1911

Отец: Масловский АНТОН

Мать: Масловская ТАТЬЯНА

Рождение ребёнка
20.08.1932

Сын: Курбатов ЮРИЙ

Отец ребёнка: Курбатов НИКОЛАЙ

Г.КОЛОМНА
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов НИКОЛАЙ

Смерть
26.01.1942
Коломна
Причина смерти: эпилептический статус
Похороны
Неизвестно
Коломна Петропавловское кладбище
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