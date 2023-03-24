КУРБАТОВ ЮРИЙ
Место рожденияГ.КОЛОМНА
Дата рождения20.08.1932
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932
Отец: Курбатов НИКОЛАЙ
Г.КОЛОМНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
2006
ЗЛАТОУСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ.
Причина смерти: ИНФАРКТ