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КУРБАТОВ ЮРИЙ

Место рождения

Г.КОЛОМНА

Дата рождения

20.08.1932

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932

Отец: Курбатов НИКОЛАЙ

Мать: Курбатова (брак От 19.12.1931) АННА

Г.КОЛОМНА
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
2006
ЗЛАТОУСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ.
Причина смерти: ИНФАРКТ
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