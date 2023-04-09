Ковалевский Сократ Иванович
Место рожденияг. Варшава, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения08.02.1862
Дата смерти18.04.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Варшава, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ковалевская Тамара Сократовна
Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Оленович-Казакевич Екатерина Сократовна
Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
23.03.1896
Дочь: Ковалевская Вера Сократовна
Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевская Зоя Сократовна
Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевская Людмила Сократовна
Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Николаевна
Смерть
18.04.1924
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край