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Ковалевский Сократ Иванович

Место рождения

г. Варшава, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

08.02.1862

Дата смерти

18.04.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Варшава, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
1891

Жена: Ковалевская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ковалевская Тамара Сократовна

Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Оленович-Казакевич Екатерина Сократовна

Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
23.03.1896

Дочь: Ковалевская Вера Сократовна

Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевская Зоя Сократовна

Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевская Людмила Сократовна

Мать ребёнка: Ковалевская Екатерина Николаевна

Смерть
18.04.1924
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
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