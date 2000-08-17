(Werner) Dorothea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Werner) Dorothea

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1923

Дата смерти

17.08.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Theodor Карлович

Рождение ребёнка
08.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Theodor Карлович

Рождение ребёнка
22.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Theodor Карлович

Рождение ребёнка
31.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Theodor Карлович

Рождение ребёнка
20.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Theodor Карлович

Рождение ребёнка
06.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Muehlberger Theodor Карлович

Смерть
17.08.2000

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