(Werner) Dorothea
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1923
Дата смерти17.08.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1944
Рождение ребёнка
08.12.1946
Рождение ребёнка
22.03.1949
Рождение ребёнка
31.10.1951
Рождение ребёнка
20.06.1953
Рождение ребёнка
06.03.1964
Смерть
17.08.2000