Ботяновский Василий Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Ботяновский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Костеневич Вера Федоровна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Ботяновская Лилия Николаевна
Мать ребёнка: Костеневич Вера Федоровна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Ботяновский Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Костеневич Вера Федоровна
Смерть
1977