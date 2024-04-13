Ботяновский Василий Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБотяновский Василий Нестерович

Ботяновский Василий Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костеневич Вера Федоровна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Ботяновский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Костеневич Вера Федоровна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Ботяновская Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Костеневич Вера Федоровна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Ботяновский Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Костеневич Вера Федоровна

Смерть
1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.