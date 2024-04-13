Костеневич Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Ботяновский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ботяновский Василий Нестерович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Ботяновская Лилия Николаевна
Отец ребёнка: Ботяновский Василий Нестерович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Ботяновский Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Ботяновский Василий Нестерович
Смерть
Неизвестно