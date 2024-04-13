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Костеневич Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Костеневич Федор Демьянович

Мать: Костеневич (Ботяновская) Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботяновский Василий Нестерович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Ботяновский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ботяновский Василий Нестерович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Ботяновская Лилия Николаевна

Отец ребёнка: Ботяновский Василий Нестерович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Ботяновский Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Ботяновский Василий Нестерович

Смерть
Неизвестно

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