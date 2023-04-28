Петров (Тенетов) Корнилий (Корнил) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Тенетов) Корнилий (Корнил) Иванов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.09.1838

Дата смерти

05.09.1840

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1838

Отец: Тинет (петров) Иван Алексеев

Мать: Петрова (тенетова) Агапия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.09.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - удельной кресьянин Филип Иванов Тюленев. Воспреемница - после умершаго казеннаго кресьянина Ивана Назарова Жилникова дочь девица Лука Лука Иванова | Казанская церковь
Смерть
05.09.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой
Похороны
07.09.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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