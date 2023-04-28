Петров (Тенетов) Корнилий (Корнил) Иванов
Место рождения
Дата рождения13.09.1838
Дата смерти05.09.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1838
Крещение
13.09.1838
воспреемник - удельной кресьянин Филип Иванов Тюленев. Воспреемница - после умершаго казеннаго кресьянина Ивана Назарова Жилникова дочь девица Лука Лука Иванова | Казанская церковь
Смерть
05.09.1840
Причина смерти: от младенческой
Похороны
07.09.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви