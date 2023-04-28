Куранов Иван (Иоанн) Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1919 ст.
Дата смерти12.02.1919 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1919 ст.
Восприемники: гражданин города Астрахани Сергей Степанович Орешников и гражданка города Красного Яра Таисия Дмитриевна Зимина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-99 файл 3 номер 3
Смерть
12.02.1919 ст.
Умер в возрасте 12 месяцев (! несоответствие возраста дате рождения) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-100 файл 5 номер 9