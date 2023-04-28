Куранов Иван (Иоанн) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Иван (Иоанн) Николаевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.01.1919 ст.

Дата смерти

12.02.1919 ст.

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1919 ст.

Отец: Куранов Николай Алексеевич

Мать: Куранова Татьяна Яковлева

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: гражданин города Астрахани Сергей Степанович Орешников и гражданка города Красного Яра Таисия Дмитриевна Зимина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-99 файл 3 номер 3
Смерть
12.02.1919 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 12 месяцев (! несоответствие возраста дате рождения) https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-100 файл 5 номер 9
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