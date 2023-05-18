Куранова (Челебякина) Татьяна Яковлева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1904 ст.
Жених: казак Николай Алексеевич Куранов - 22 лет холост Невеста: крестьянка Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, Оленинской волости, деревни Банникова Татьяна Яковлевна Челебякина - 19 лет дев... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1906 ст.
Дочь: Куранова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Восприемники: Казаки Петр Егорович Бородин и Андрея Савельевича Елизарова дочь девица Александра Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-55 файл 9 номер 14
Рождение ребёнка
15.09.1907 ст.
Сын: Куранов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Восприемники: мещанин Петр Иванович Займинцев и казачка Ниталия Федоровна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 61 номер 148
Рождение ребёнка
22.03.1910 ст.
Дочь: Куранова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Восприемники: казак Дмитрий Иванович Куранов и мещанка Анна Яковлевна Чилипягина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 25 номер 48
Рождение ребёнка
20.03.1912 ст.
Сын: Куранов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Восприемники: казаки Егор Михайлович Вереин и Агриппина Николаевна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-76 файл 26 номер 52
Рождение ребёнка
06.11.1914 ст.
Дочь: Куранова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Восприемники: казаки Георгий Михайлович Вереин и Анна Петровна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 122 номер 213
Рождение ребёнка
02.01.1919 ст.
Отец ребёнка: Куранов Николай Алексеевич
Восприемники: гражданин города Астрахани Сергей Степанович Орешников и гражданка города Красного Яра Таисия Дмитриевна Зимина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-99 файл 3 номер 3
Смерть
Неизвестно