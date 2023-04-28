Егорова Прасковья Сергеева
Место рождения
Дата рождения29.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1889
Бракосочетание
29.?.1906
Рождение ребёнка
12.10.1907
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Егоров Степан Ефремович
Рождение ребёнка
26.01.1910
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Егоров Степан Ефремович
Рождение ребёнка
05.12.1911
Сын: Егоров Николай Степанович
Отец ребёнка: Егоров Степан Ефремович
Рождение ребёнка
17.05.1914
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Егоров Степан Ефремович
Рождение ребёнка
29.03.1916
Отец ребёнка: Егоров Степан Ефремович
Смерть
Неизвестно