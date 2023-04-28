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Егорова Прасковья Сергеева

Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1889

Отец: Сергеев Андрей Николаевич

Мать: Сергеева Наталья Шестопалова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1906

Муж: Егоров Степан Ефремович

Рождение ребёнка
12.10.1907

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Егоров Степан Ефремович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1910

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Егоров Степан Ефремович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1911

Сын: Егоров Николай Степанович

Отец ребёнка: Егоров Степан Ефремович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1914

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Егоров Степан Ефремович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1916

Сын: Егоров Ефим Степанович

Отец ребёнка: Егоров Степан Ефремович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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