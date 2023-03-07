Сергеева Наталья Шестопалова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти08.11.1910
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
04.?.1880
Рождение ребёнка
10.12.1882
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1883
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
27.01.1885
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
24.03.1887
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
29.07.1889
Дочь: Егорова Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1891
Дочь: Зиновия Андреевна
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
23.05.1894
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1897
Сын: Сергеев Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
05.06.1899
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
27.06.1901
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.1902
Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич
Смерть
08.11.1910
Причина смерти: чахотка