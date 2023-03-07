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Сергеева Наталья Шестопалова

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

08.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Шестопалов Иосиф Терентьевич

Мать: Шестопалова Агриппина Афанасьевна

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
04.?.1880

Муж: Сергеев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
10.12.1882

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1883

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1885

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1887

Сын: Сергеев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1889

Дочь: Егорова Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1891

Дочь: Зиновия Андреевна

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.05.1894

Сын: Сергеев Исаак Андреевич

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1897

Сын: Сергеев Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1899

Сын: Сергеев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1901

Сын: Сергеев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Сергеев Роман Андреевич

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.11.1910
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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