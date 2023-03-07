Шестопалов Иосиф Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалов Иосиф Терентьевич

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Место рождения

Куршавка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Сергеева Наталья Шестопалова

Мать ребёнка: Шестопалова Агриппина Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.09.1862

Дочь: Марфа Иосифовна

Мать ребёнка: Шестопалова Агриппина Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.09.1873

Сын: Шестопалов Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Шестопалова Агриппина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопалова Агриппина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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