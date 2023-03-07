Шестопалов Иосиф Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Сергеева Наталья Шестопалова
Мать ребёнка: Шестопалова Агриппина Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.09.1862
Дочь: Марфа Иосифовна
Мать ребёнка: Шестопалова Агриппина Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.09.1873
Сын: Шестопалов Дмитрий Иосифович
Мать ребёнка: Шестопалова Агриппина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно