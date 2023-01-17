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Егоров Степан Ефремович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

20.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1885

Отец: Егоров Ефрем Григорьевич

Мать: Егорова Прасковья Гущина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.?.1906

Жена: Егорова Прасковья Сергеева

Рождение ребёнка
12.10.1907

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Сергеева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1910

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Сергеева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1911

Сын: Егоров Николай Степанович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Сергеева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1914

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Сергеева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1916

Сын: Егоров Ефим Степанович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Сергеева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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