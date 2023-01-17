Егоров Степан Ефремович
Место рождения
Дата рождения20.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1885
Отец: Егоров Ефрем Григорьевич
Мать: Егорова Прасковья Гущина
Бракосочетание
29.?.1906
Рождение ребёнка
12.10.1907
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
26.01.1910
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
05.12.1911
Сын: Егоров Николай Степанович
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
17.05.1914
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
29.03.1916
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Сергеева
Смерть
Неизвестно