Егорова Прасковья Гущина
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Гущин Петр Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1884
Рождение ребёнка
20.12.1885
Отец ребёнка: Егоров Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
09.04.1888
Дочь: Ирина Ефремовна
Отец ребёнка: Егоров Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
20.05.1890
Дочь: Елена Ефремовна
Отец ребёнка: Егоров Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
06.11.1892
Дочь: Воробьева Матрена Егорова
Отец ребёнка: Егоров Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
18.03.1895
Отец ребёнка: Егоров Ефрем Григорьевич
Смерть
Неизвестно