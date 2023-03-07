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Егорова Прасковья Гущина

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Гущин Петр Андреевич

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1884

Муж: Егоров Ефрем Григорьевич

Рождение ребёнка
20.12.1885

Сын: Егоров Степан Ефремович

Отец ребёнка: Егоров Ефрем Григорьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1888

Дочь: Ирина Ефремовна

Отец ребёнка: Егоров Ефрем Григорьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1890

Дочь: Елена Ефремовна

Отец ребёнка: Егоров Ефрем Григорьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Воробьева Матрена Егорова

Отец ребёнка: Егоров Ефрем Григорьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1895

Сын: Егоров Гавриил Ефремович

Отец ребёнка: Егоров Ефрем Григорьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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