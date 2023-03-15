Деревицкая (Скорнякова) Капитолина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.08.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1918
Сын: Деревицкий Владимир Павлович
Отец ребёнка: Деревицкий Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Деревицкий Павел Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1967
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище, участок 45