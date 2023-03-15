Деревицкая (Скорнякова) Капитолина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревицкая (Скорнякова) Капитолина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1918

Сын: Деревицкий Владимир Павлович

Отец ребёнка: Деревицкий Павел Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Деревицкий Павел Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревицкий Павел Фёдорович

Смерть
04.08.1967
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище, участок 45
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