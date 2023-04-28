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Ивашков Василий Никитич

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Около 1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Ивашков Иван Малый Васильевич

Мать ребёнка: Вырская Феодосия Борисовна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1783
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1881

Жена: Вырская Феодосия Борисовна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Ивашков Иван Большой Васильевич

Мать ребёнка: Вырская Феодосия Борисовна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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