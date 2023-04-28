Ивашков Василий Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиОколо 1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Ивашков Иван Малый Васильевич
Мать ребёнка: Вырская Феодосия Борисовна
Смерть
Около 1783
Бракосочетание
До 1881
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Ивашков Иван Большой Васильевич
Мать ребёнка: Вырская Феодосия Борисовна