Вырская (Кудинова) Феодосия Борисовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Ивашков Иван Малый Васильевич
Отец ребёнка: Ивашков Василий Никитич
Бракосочетание
До 1881
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Ивашков Иван Большой Васильевич
Отец ребёнка: Ивашков Василий Никитич
Бракосочетание
После 1883
Муж: Вырский Сергей
Смерть
Неизвестно