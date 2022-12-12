Вырская (Кудинова) Феодосия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вырская (Кудинова) Феодосия Борисовна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Кудинов Борис Афанасьевич

Мать: Кудинова Стефанида Андреевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Ивашков Иван Малый Васильевич

Отец ребёнка: Ивашков Василий Никитич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1881

Муж: Ивашков Василий Никитич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Ивашков Иван Большой Васильевич

Отец ребёнка: Ивашков Василий Никитич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
После 1883

Муж: Вырский Сергей

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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