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Будникав Иван Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Будникова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Будникава (Петрова) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий Иванович

Мать ребёнка: Будникава (Петрова) Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будникава (Петрова) Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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