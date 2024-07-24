Будникава (Петрова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Будникова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Будникав Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий Иванович
Отец ребёнка: Будникав Иван Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будникав Иван Фомич
Смерть
Неизвестно