Будникава (Петрова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будникава (Петрова) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Яков

Мать: Петрова (Волкова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Будникова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Будникав Иван Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий Иванович

Отец ребёнка: Будникав Иван Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будникав Иван Фомич

Смерть
Неизвестно

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