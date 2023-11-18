Шестакова -- Евдокия Евфимилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова -- Евдокия Евфимилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шестаков Федор Никитович

Отец ребёнка: Шестаков Никита Артемьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Шестаков Иван Никитович

Отец ребёнка: Шестаков Никита Артемьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.08.1873

Дочь: Шестакова Анна Никитична

Отец ребёнка: Шестаков Никита Артемьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Никита Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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