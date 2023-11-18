Шестакова -- Евдокия Евфимилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Шестаков Никита Артемьевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Шестаков Никита Артемьевич
Рождение ребёнка
17.08.1873
Дочь: Шестакова Анна Никитична
Отец ребёнка: Шестаков Никита Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно