Шестаков Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
23.07.1895
Дочь: Шестакова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Степанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.12.1897
Дочь: Шестакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Степанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Шестакова Степанида Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно