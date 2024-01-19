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Шестаков Иван Никитович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Шестаков Никита Артемьевич

Мать: Шестакова -- Евдокия Евфимилиевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.07.1895

Дочь: Шестакова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Степанида Игнатьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.12.1897

Дочь: Шестакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Степанида Игнатьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шестаков Иван Никитович

Мать ребёнка: Шестакова Степанида Игнатьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Степанида Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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