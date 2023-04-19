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Шапкин Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапкин Иван Власович

Мать: Шапкина Елена Никитична

Рождение ребёнка
01.06.1973

Сын: Шапкин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Шапкина Татьяна Сергеевнв

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.05.1981

Сын: Шапкин Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Шапкина Татьяна Сергеевнв

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапкин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Шапкина Татьяна Сергеевнв

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Татьяна Сергеевнв

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