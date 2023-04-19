Шапкин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапкин Иван Власович
Мать: Шапкина Елена Никитична
Рождение ребёнка
01.06.1973
Мать ребёнка: Шапкина Татьяна Сергеевнв
Рождение ребёнка
07.05.1981
Мать ребёнка: Шапкина Татьяна Сергеевнв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шапкина Татьяна Сергеевнв
Бракосочетание
Неизвестно