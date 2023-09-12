(Ломтева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ломтева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Ломтев Иллиодор

Мать: Ломтева Валентина

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